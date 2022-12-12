آخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. متاح للمصريين والأجانب

الحصول على التطعيمات في مواعيدها المحددة والالتزام بالجرعات أمر غاية في الأهمية، لهذا يحرص الآباء والأمهات على معرفة آخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للاستفادة من التطعيم المجاني الذي تقدمه الدولة للمصريين والأجانب على حد سواء.

آخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ووفق وزارة الصحة والسكان، فإنَّ آخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، سيكون بعد غد الأربعاء، إذ أنَّ الحملة التي انطلقت أمس.

الفئات العمرية المستهدفة من تطعيم شلل الأطفال

وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، الصغار من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان سواء كانوا مصريين أو غير مصريين من الجنسيات المتواجدة على أرض مصر.

متى يتمّ تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال؟

ووفق منظمة «يونيسيف مصر» فإنَّه يتمّ تطعيم الأطفال من خلال الآتي:

- التطعيمات الروتينية (الموضحة في جدول التطعيمات) التي تحصل عليه الأسرة فور التسجيل في الوحدة الصحية من خلال 7 جرعات وهي: عند الولادة، والشهر الثاني، والشهر الرابع، والشهر السادس، والشهر التاسع، والسنة، والسنة ونصف.

- التطعيمات التابعة للحملات القومية (حتى لو تمّ تطعيمهم مؤخرًا ضمن التطعيمات الروتينية): لكل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

المناطق الآمنة للتطعيم

يوجد أكثر من طريقة للحصول على التطعيم، لهذا قد يتساءل البعض هل من الأفضل تطعيم الأطفال تحت 5 سنوات عند الطبيب الخاص أم مكتب الصحة أم الفرق المتنقلة.، وهو ما أوضحته «يونسيف مصر» بأنَّ أفضل مكان للتطعيم هو مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة و السكان، إذ يكون التطعيم تحت الرقابة ومجانيًا ومتوفرًا دائمًا.