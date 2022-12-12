الدقهلية تستهدف تطعيم 987 ألفًا بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم من شقة لشقة عن طريق الفرق المتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة والبالغ عددهم 987 ألف طفل داخل المحافظة.

جاء ذلك في بيان صحفي، عن تفقد وكيل وزارة الصحة مكتب صحة ثان المنصورة، وذلك لمتابعة انتظام سير عمل فرق تطعيم ضد شلل الأطفال وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ووضع العلامات الإرشادية، وعمل الفرق المتحركة من منزل لمنزل وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة الإعداد والتجهيز لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ومن أجل الحفاظ على مصر خالية من المرض.

350 فريقا في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالدقلهية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الصحة أعدت خطة شاملة لضمان وصول التطعيم لجميع مستحقيه اعتبارا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتي يصل عددها نحو 350 فريقا مع التشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة، والتي يوجد صعوبة في الوصول إليها.

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت أمس الأحد وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 14 ديسمبر، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات.