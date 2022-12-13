التعليم: بدء التقديم على وظيفة مسؤول «التوكاتسو» بالمديريات اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للعمل كمسؤولي أنشطة «توكاتسو» من العاملين بالتخصصات التعليمية غير العاملين بالمدارس، بالمديريات التعليمية، بداية من اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة أسبوعين حتي 29 من الشهر ذاته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم مهام تنفيذ مسؤولي أنشطة «توكاتسو»، والتي تتضمن التكليفات الخاصة بمتابعة وتدريب أنشطة توكاتسو (زيارة المدارس- حضور التدريبات وورش العمل) المخطط لها من وحدة المدارس المصرية اليابانية، وتدريب معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية وأي نوعية أخرى من المدارس تطبق أنشطة توكاتسو وكذلك المساهمة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي في نشر فلسفة «توكاتسو».

متابعة المدارس المصرية اليابانية والحكومية

وأضافت وزارة التعليم، أن مسؤولي التوكاتسو، منوط بهم المشاركة في تطوير المواد التدريبية بالتواصل مع وحدة المدارس المصرية اليابانية والقدرة على عمل مواد مرئية ومسموعة وتصميم أدوات قياس أثر واستمارات تقييم إلى آخره من المهام الأساسية التي يتمكن من القيام بها من لديه خبرة في التدريب، متابعة المدارس المصرية اليابانية والحكومية والمدارس القائمة والرائدة المكلف بمتابعتها، حسب خطة عمل وحدة المدارس وفقاً لاحتياج كل مدرسة وذلك لمتابعة أنشطة توكاتسو باستخدام أدوات التقييم المعتمدة.

الأوراق المطلوبة التقدم للعمل كمسئولي أنشطة «توكاتسو»

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة التقدم للعمل كمسئولي أنشطة "توكاتسو" وهي كالتالي:-

- السيرة الذاتية للمتقدم بواقع 6 نسخ.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي بواقع 6 نسخ.

- صحيفة أحوال الكترونية معتمد ومختوم بختم الإدارة موضحا به الجزاءات والعقوبات بواقع 6 نسخ.

- بيان حالة ورقي من واقع ملف خدمة المتقدم متضمن التاريخ الوظيفي للمتقدم.

افادة بأخر ثلاثة سنوات الأخيرة للمرشح معتمد من الموارد البشرية الا يقل التقرير ممتاز .- افادة بالعمل بمدة لا تقل عن خمس سنوات بالتدريس.

- افادة من الشئون القانونية بجهة عمل المتقدم بموقفه من الإحالة للمحكمة التأديبية .

- يضاف إلي ملف المتقدم صورة معتمدة طبق الأصل أن وجدت من (شهادات التقدير وشهادات الكمبيوتر وشهادات اللغة والدورات التدريبية .