ماكرون يقدم مشروعا لإصلاح نظام التقاعد الفرنسي 10 يناير المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد بفرنسا في 10 يناير المقبل بدلا من 15 ديسمبر الجاري، كما كان مخططا له في الأصل.

التشاور مع رئيسة الوزراء الفرنسية

وذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ قرار التأجيل هذا من قبل قصر الإليزيه بالتشاور مع رئيسة الوزراء الفرنسية «إليزابيث بورن».

ومن المقرر أن تبدأ رئيسة الحكومة الفرنسية في 2 يناير المقبل مشاورات مع نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول هذا القرار.

ما هو سن التقاعد؟

وكان الرئيس ماكرون تعهد في 25 سبتمبر الماضي برفع سن التقاعد، بعدما كان قد تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا، حيث كلف حكومته رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.

رفع سن التقاعد في فرنسا

يذكر أنه مع ازدياد العجز وبلوغ الدين العام مستويات تاريخية، يعتبر الرئيس ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين وظائف لمزيد من الأشخاص هما الطريقتان الوحيدتان التي يمكن للدولة عبرهما أن تزيد إيراداتها بدون زيادة الضرائب.