عمرو دياب يتألق في مهرجان «ميدل بيست» الدوحة وسط حضور جماهيري كبير

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلاً غنائياً ناجحا، في مهرجان «ميدل بيست»، الدوحة بدولة قطر، وقدم عدداً من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

عمرو دياب وحفله في مهرجان «ميدل بيست»

واستهل الهضبة حفله بأغنية «يا أنا يالأ، ثم غنى دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك، وعدد كبير من الأغنيات الخاصة به».

وحرصت كنزي ابنة النجم الكبير على حضور الحفل في الكواليس وتفاعلت مع أغاني والدها طول الحفل، ووجه عمرو دياب لجمهوره التحية في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في إخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.

عمرو دياب وحفله الأخير

يذكر أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار مشاهدة واستماع عبر منصة «أنغامي» منذ إطلاقها، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد .

وأعلنت منصة «أنغامي» الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .