كيف تحسب وزنك المثالي؟..استشاري يجيب

يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لأجسامهم، ولكن بعضهم يجهلون ما الوزن المثالي والمناسب لهم، وكيف يمكنهم حسابه بأنفسهم، ويرجع اختلاف الوزن المثالي من شخص لآخر لعدة أسباب.

«أبسط طريقة لحساب الوزن المثالي للبالغين، هي أن يتم طرح رقم 100 من الطول في حالة كون الشخص رجل، أو رقم 100-105 إن كانت أنثى، فيكون الناتج هو مقدار الوزن المثالي للشخص»، هكذا قال الدكتور سيد حماد استشاري التغذية العلاجية أثناء حديثه لـ«الوطن»، عن طرق معرفة الشخص لوزنه المثالي، موضحا بالمثال إذا كان طول رجل 170 سم، فيكون وزنه المثالي 70 كجم، وإن كانت أنثى لها نفس الطول فوزنها المثالي حوالي 65 كجم.

وتابع أن هذه الطريقة هي أساسية وبسيطة في نفس الوقت لحساب الوزن المثالي، وتختلف أحيانا من شخص لآخر باختلاف عدة عوامل، أهمها هو شكل هيكل الجسم، وحجم العضلات.

حساب مؤشر كتلة الجسم

قال «حماد» إنه يمكن للشخص حساب مؤشر كتلة الجسم بنفسه، من خلال قسمة كتلة الجسم بالكجم على الطول بالمتر التربيع، ومن خلال الناتج يتم معرفة حالة الجسم، من خلال عدة مؤشرات، وهي:

الجسم يعاني من النحافة (إذا كان الناتج أقل من 18.5)

الجسم صحي طبيعي (إذا كان الناتج يترواح بين 18.5 وأقل من 25)

الجسم يعاني من وزن زائد (إذا كان الناتج يتراوح بين 25 وأقل من 30)

الجسم يعاني من سمنة درجة أولي (إذا كان الناتج يتراوح بين 30 وأقل من35)

الجسم يعاني من سمنة درجة ثانية (غذا كان الناتج يتراوح بين35 وأقل من 40)

الجسم يعاني من سمنة مفرطة أو مرضية ( إذا كان الناتج من 40 فأكثر)

وأوضح الدكتور سيد حماد أن هذه الطريقة يستثنى منها الرياضيون، وهي مخصصة فقط للبالغين فوق الـ18 عاما، ولا يختلف حساب المؤشر بإختلاف نوع الشخص إن كان ذكرا أو أنثى.