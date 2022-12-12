مراسل «القاهرة الإخباية»: توقعات بتصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من موسكو، إن التقارير الإعلامية الروسية وصفت تصريحات ديمتري مدفيديف رئيس روسيا الأسبق، بالخطيرة، بعد حديثه عن وجود سلاح سري تقوم روسيا بتصنيعه، وذلك بالتزامن مع تصريحات بوتين عن وجود أسلحة بحوزة الروس لم يعرفها أحد.

موسكو تخشي أن الغرب يتخذ إجراءات غير مدروسة

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدو ليس في أوكرانيا وإنما في أمريكا وعدد من الدول الغربية، وموسكو تخشى أن الغرب يتخذ إجراءات غير مدروسة، ما يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة تكون حربًا نووية مدمرة.

الغرب لا يريد مواجهة عسكرية مع روسيا

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المراقبين يؤكدون أن الغرب لا يريد مواجهة عسكرية مع روسيا؛ لأن واشنطن تعلم النتائج السلبية لهذه المواجهة، والغرب يريد استمرار النزاع الحالي داخل الحدود الأوكرانية.