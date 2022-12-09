انطلاق جلسات «حوار وطني من أجل كل المصريين» في محافظة قنا (صور)

نظم حزب حماة الوطن، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر 2022، أولى جلسات الحوار الوطني بعنوان «حوار وطني من أجل كل المصريين»، بقاعة الماسة في مدينة قنا، التي تناولت عدة محاور متنوعة منها المشروعات الكبرى، بحضور العديد من أبناء محافظة قنا من القادة السياسيين والمواطنين .

أهداف الحوار الوطني في محافظة قنا

وتركزت أهداف الحوار الوطني، حول كيفية الحفاظ على الأسرة المصرية، والأسرة المصرية في الحياة المسيحية، والجوانب القانونية للأسرة المصرية، الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء، والأسرة المصرية ما بين الماضي والحاضر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وشملت الجلسة مناقشات بين الحضور والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بكل شفافية، لعرضها على مسئولى الحوار الوطني خلال الجلسات المقبلة.

الحوار الوطني في محافظة قنا

وتحدث القيادات حول حماية الأسرة قانونيا من خلال توثيق عقود الزواج وخاصة في القرى، وعن التحديات الداخلية والخارجية، وكيفية التغلب عليها، وخاصة مع قاطرة التنمية الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومكافحة الفساد، وعن حياة الأسرة ودوره في الترشيد لمحاربة الغلاء في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم.

حضور الحوار الوطني في محافظة قنا

يذكر أن الجلسة شهدت حضور كل من اللواء، مصطفى خلف، مساعد الأمين العام للحزب، واللواء حسن عباس، أمين عام أمانة حزب حماة وطن بقنا، وسيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور، وأحمد العيادي، نقيب المحامين بقنا، والدكتور، عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتورة عبير منصور، أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة جامعة جنوب الوادي، والأنبا دميان هادي، وكيل مطرانية قنا، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة في مديرية أوقاف قنا.