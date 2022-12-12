انتظام حركة القطارات بالخط الأول لـ مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي باسم للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من المرج الجديدة حتى حلوان في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح الشبكة الكهربائية بين محطتي أنور السادات وسعد زغلول، اتجاه المرج، وذلك نتيجة مؤثر خارجي أدى إلى ماس كهربائي وقطع بالشبكة الكهربائية بين المحطتين.

التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوي

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 والصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوي بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي شكاوي المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

أعمال الحفر بمنطقة مجمع التحرير

وتابع: «نعتذر لحضراتكم ونشكركم على تفهمكم أسباب العطل الخارج عن إرادتنا نتيجة أعمال الحفر بمنطقة مجمع التحرير، وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق دوام الصحة والعافية لجميع العاملين بالشركة والشعب المصري العظيم».