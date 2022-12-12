ضبط مدير شركة سياحية بالجيزة بتهمة تمرير مكالمات دولية دون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط مدير شركة سياحية، بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة؛ لقيامه باستخدام بعض التقنيات الحديثة في التواصل مع عملاء الشركة خارج البلاد، من خلال تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت خارج البوابات الدولية المرخص لها مستخدماً فى ذلك برامج التمرير، دون ترخيص، من الجهات المعنية.

وضبطت 10 أجهزة حاسب آلي - جهاز "لاب توب"- عدد 11 سماعة حاسب آلى- عدد 10 أجهزة روتر – 10 أجهزة سويتش، عدد 3 باور سبلاى- هارد ديسك).

بمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.