الداخلية: ضبط متهمين بإدارة كيانات تزعم منح شهادات علمية في طنطا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مسئولي بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة، بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد كيانين غير مرخصين بنطاق محافظة الغربية.

ضبط القائمين على إدارة أكاديمية غير مرخصة بطنطا

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة أكاديمية غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، يديرها أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، متخذًا من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية في مجالات طبية مختلفة.

ضبط أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا

كما تمكنت الجهات المعنية من ضبط أكاديمية غير مرخصة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا تديرها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا، اتخذت من مقر الأكاديمية المشار إليها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات ودبلومات علمية في مجالات طبية مختلفة.

وأكدت التحريات قيام مسئولي الأكاديميتين بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان من خلالها بأنهما وكيلين معتمدين للعديد من الجامعات الأجنبية بالبلاد ومنحهم للدارسين شهادات علمية معتمدة من الجهات المعنية المختصة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، مما مكنهم من استقطاب العديد من الطلاب راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

كما ضُبط بحوزة المتهمين عدد من شهادات التخرج خالية البيانات في تخصصات دراسية مختلفة وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديميات وطلبات تسجيل للالتحاق بالعام الدراسي وكارنيهات بأسماء العديد من الطلاب الدارسين وإيصالات استلام مبالغ نقدية ومجموعة من نماذج امتحانات وبيان درجات للطلاب الدارسين ومجموعة من الكتب الدراسية المختلفة في تخصصات طبية مختلفة، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.