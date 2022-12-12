«الداخلية» تكشف تفاصيل إصابة طالب بسبب محاكاة لعبة في مدرسة بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل إصابة أحد الطلاب بسبب محاكاة لعبة داخل إحدى المدارس في القليوبية.

وذكرت الوزارة، أنّه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، بتضرره من إدارة إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، للإهمال والتقاعس عن متابعة سلوك الطلبة، لإصابة نجله بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، نظرًا لقيامه وبعض زملائه بتصوير مقطع فيديو لمحاكاة إحدى الألعاب المنتشرة بين أوساط طلاب المدارس وتنفيذها، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتهم زملاءه بالتسبب في حدوث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد 4 من زملائه المشتركين في ارتكاب الواقعة، وباستدعائهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل اللهو والمزاح، وبث مقطع الفيديو عبر تطبيق «تيك توك»؛ لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وباستدعاء مدير المدرسة المشار إليها وسؤاله أقر بصحة الواقعة على سبيل المزاح فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.