خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن خطوات التسجيل ااستمارة الإعدادية الأزهرية 2023، وذلك بعد أن أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تسجيل استمارة طلاب الإعدادية الأزهرية عبر موقع الأزهر الرسمي لكل الطلاب.

استمارة الإعدادية الأزهرية 2023

وكشفت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أن تسجيل الاستمارات الإلكترونية سيكون على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكتروني، وسيستمر في الفترة من الخميس 1 ديسمبر، وينتهي الخميس 29 من الشهر ذاته، على أن تبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في نفس الفترة، وتكون النسخة المطبوعة من الاستمارة تحمل رقم العام الدراسي الحالي.

خطوات التسجيل لاستمارة الإعدادية الأزهرية 2023

1- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هـنـا.

2- اختيار تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية.

3- كتابة الرقم القومي للطلاب.

4- كتابة الرقم السري ويحصل عليه الطالب من خلال المعهد الأزهري التابع إدارة شئون الطلاب.

5- كتابة البيانات المطلوبة.

6- طباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد لإتمام باقي إجراءات دخول الطالب الامتحانات.