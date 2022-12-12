اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «أفريقيا وأمريكا».. قمة «التحديات الـ6»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«أفريقيا وأمريكا».. قمة «التحديات الـ6»

تنطلق اليوم بحضور «السيسى» و49 رئيس دولة وحكومة.. ومنتدى الأعمال على الهامش

مكافحة الإرهاب وتغير المناخ والأوبئة وحماية الأمن الغذائى أبرز الملفات على أجندة المباحثات

7 أهداف لواشنطن فى أفريقيا.. تشمل تأكيد أهمية العلاقات معها وزيادة التعاون والمشاركة الاقتصادية

مصر وأمريكا.. تقاسم رؤى تجاه الأزمات الإقليمية

وتقدير أمريكى لدور مصر فى القضية الفلسطينية

«غريط»: مصر رائدة فى القارة.. ونتعاون لتحسين أوضاع الشعوب وتنفيذ مبادرات «COP27»

«حياة كريمة» تنتقل لأفريقيا

و«التخطيط»: تركز على نظم الزراعة والبنية التحتية المقاومة للمناخ

«حليمة»: مصر تؤدى دوراً محوريا فى «التعليم والصحة» بالقارة.. وحققنا نجاحاً لصالحها فى قمة المناخ

تجميل لقرى بنى سويف وكفر الشيخ.. ومشروعات فى 224 قرية بمطوبس

«السيسى»: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أولوية للحكومة المصرية

توجيهات رئاسية بالتركيز على محاورها لتحقيق نقلة نوعية فى الحقوق والحريات بمفهومهما الشامل وترسيخاً للديمقراطية

إشادات مصرية وعربية بعدد «الوطن» الخاص عن إنجاز المغرب «التاريخى» بالصعود لنصف النهائى فى المونديال

«الاتحاد» فى لقاء «التنسيقية»: المعارضة ممثلة بقوة فى الحوار الوطنى

«العرابى»: يحقق التكامل العربى.. و«كريم»: الكرة فعلت ما لم تحققه السياسة

أسطورة نيجيريا صنداى أوليسيه: العرب قهروا المستحيل

نساء «المونة والقصعة» يعملن بمهنة صعبة فى كل المحافظات طلباً للرزق الحلال

«أم دنيا»: «الشرف زادى وزوادى».. وأم أحمد سيدة الحمول: «الرمل والأسمنت أهون من الناس»

«أم كريم» 17 سنة أشغال شاقة بالمعمار

ومقاول أنفار: السيدات أكثر التزاماً وإنتاجية

الصفحة الثانية

«حياة كريمة»: تجميل لـ«قرى» بنى سويف وكفر الشيخ

«الإسكان»: طرح أراضى «بيت الوطن» للمصريين بالخارج فى 6 مدن جديدة

«نور الدين»: مشروعات فى 224 قرية بمطوبس.. و«سليم»: المبادرة تعزز العمل التطوعى وتجذب الشباب للمشاركة

«التحالف الوطنى» يفتتح «فارسية الأقصر» بعد تطويرها بـ5 ملايين جنيه

«الزراعة الأمريكية»: 2.925 مليون طن سكر إنتاج مصر عام 2022

«التضامن»: ارتفاع حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية إلى 2 مليار جنيه فى 2022

مصر أصدرت لأول مرة فى تاريخ العمل الأهلى قانوناً دون عقوبات سالبة للحريات

الجامعات: مستعدون لامتحانات التيرم الأول.. والجداول نهاية ديسمبر

«عاشور» يبحث مع «الوكالة الأمريكية» إنشاء مراكز التطوير المهنى

«التخطيط» تستعرض الأوراق الفائزة فى «شباب من أجل التنمية»

«علاء»: تأهيل جيل قادر على قيادة العمل العام

«تنمية المشروعات» يفتتح أعمال تطوير سوق «ناصرية الإسكندرية»

«جامع»: أتاح 12 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة

الصفحة الثالثة

«الأعلى للإعلام»: قانون عربى موحّد للتعامل مع شركات السوشيال ميديا

«السيسى» يبحث مع «أورنج» تعزيز التعاون فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس: توسيع شبكة الألياف الضوئية والإسراع فى التحول الرقمى

«مدبولى»: مهلة محدّدة لإعلان الأسعار على جميع السلع.. وإغلاق للمخالفين

رئيس الوزراء: لن نسمح بالمبالغة على حساب المواطنين

جولات افتراضية للمعالم القبطية على موقع «الأرثوذكسية»

«طب القوات المسلحة» يحصد ذهبية المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

وزير الدفاع: نموذج مشرف للشباب المصرى

«الشيوخ» يوافق على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

«راندا»: يهدف لتحقيق التكامل والتوسّع فى الخدمات المميكنة

«التعليم» تمنع عقد امتحانات نصف العام قبل 9 يناير

مكاتب التموين بالمحافظات تستقبل طلبات الفئات المستحقة لإضافة المواليد

غرفة السياحة: 170 ألف مصرى أدّوا «العمرة» منذ أكتوبر الماضى

«وحيد»: «البوابة» أسهمت فى انتظام الرحلات وضمان حقوق المواطنين

تشمل أسر الشهداء و«كرامة» والأسر البديلة

الصفحة الرابعة

سيدة «المونة والقصعة» المهنة امرأة تأكل من عرق جبينها: «الخرسانة أهون من الهم»

سنة فى المهنة «عيون الناس ما بترحمش»

تصعد حاملة «المونة» 10 طوابق على قدميها

«أم كريم» يداً بيد مع الزوج «عشان الضنا يرتاح»

«أم أحمد» سيدة «الحمول» الرمل والزلط والأسمنت

تعمل بكلية واحدة ولا تفصح عن مرضها حتى لا يؤثر على رزقها

«حامد» 30 سنة مقاول أنفار: الستات أجدع من الرجالة فى الالتزام والإنتاج

سألوا «أم دنيا» عن مهنتها فقالت: «الشرف زادى وزوادى»

د. محمود خليل يكتب: «العربية» وشمس «المحروسة»

الصفحة الخامسة

مصر بوابة أفريقيا على العالم

رؤية الرئيس السيسى لأفريقيا: «أحلُم لها»

أجندة أعمال القمة

يوم المجتمع المدنى

يوم القادة

7 أهداف لواشنطن فى أفريقيا

تحديات عالمية على أجندة القمة

دلالات انعقاد القمة

الصفحة السادسة

مكاسب تحققها القمة: مكافحة الإرهاب.. ومواجهة أزمات الغذاء وتغير المناخ والأوبئة والتحديات العالمية

دول القارة تتمتع بثقل دولى كبير وموارد وثروات اقتصادية ولها كتلة تصويتية مؤثرة بالأمم المتحدة

مصر وأمريكا.. شراكة وتحالف استراتيجى تاريخى لخدمة العرب والأفارقة

باحثون سياسيون: أمريكا ترى مصر ضمانة لاستقرار الشرق الأوسط.. ولغة الود حاضرة بين «بايدن والسيسى».. ومصر نسجت خيوطاً متينة لعلاقات خارجية متوازنة

هالة غريط: «واشنطن» تسعى لمواصلة التنسيق الوثيق مع مصر لتنفيذ مبادرات «COP27»

الناطقة الإقليمية لـ«الخارجية» الأمريكية: مصر رائدة فى أفريقيا.. ونتعاون لتحسين أوضاع القارة

القمة ترسخ أهمية التعاون المشترك.. وتهدف لبناء شراكات جديرة بالقرن الـ21

الصفحة السابعة

«حياة كريمة لأفريقيا».. مصر تنقل التجربة إلى دول الجنوب

«التخطيط»: تركز على نظم الزراعة والبنية التحتية المقاومة للمناخ والتنمية الريفية.. وستراعى تنوع الدول واحتياجاتها الأولية ومخاطر المناخ

خبراء: تصاعد كبير فى الاستثمارات المصرية خلال السنوات الأخيرة

«صبحى»: يجب إزالة تحديات التعاون مع أفريقيا وأبرزها نقص خطوط الملاحة المنتظمة وقلة مكاتب التمثيل التجارى.. ورامى زهدى: القاهرة محور الربط فى تنفيذ نتائج القمة

السفير صلاح حليمة: حقّقنا نجاحاً لصالح القارة فى قمة المناخ.. و«السيسى» لديه رؤية شاملة تجاه التعاون معها

نائب رئيس «الشئون الأفريقية»: مصر تؤدى دوراً محورياً فى «البنية التحتية والتعليم والصحة»

الصفحة الثامنة

العرب قهروا المستحيل

أسود الأطلس يمكنهم الفوز بكأس العالم والنسخة الحالية الأفضل للقارة السمراء

المدرب الأفريقى مظلوم فى أوروبا.. وإنجاز وليد الركراكى جعل حلمنا ممكناً.. والمغرب ليس فريقاً دفاعياً ويفوز بفضل طريقة المثلثات

المغرب أصبح محبوب الجميع.. وكأس العالم المقبلة ستشهد تطوراً أكبر للكرة الأفريقية بمشاركة 9 منتخبات.

شجاعة كرواتيا تصطدم بصلابة الأرجنتين فى ربع النهائى

شجاعة كرواتيا تصطدم بصلابة الأرجنتين فى ربع النهائى

معركة البقاء «مودريتش وميسى» يبحثان عن الحلم الأخير.. و«إيميليانو وليفاكوفيتش» فى وجه المدفع

مونديال بالعربى «تعلموا لغتى»