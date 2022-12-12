برنامج «8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن أسود الأطلسي.. وسامي عبد الراضي: «عدد للتاريخ»

أشادت الإعلامية آية جمال الدين التي تقدم برنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، بملف جريدة «الوطن» في عدد اليوم الاثنين الخاص بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم وتأهله للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا.

وقالت الإعلامية، إن العناوين رائعة ومعبرة وأستوقفتني، مشيرة إلى عدة عناوين من بينها «الرقص على النار.. عشاء الأسود على الديوك» و«الإدارة نجاح وتخطيط .. وقواعد اللعبة تتغير».

بدوره، قال سامي عبد الراضي مدير تحرير «الوطن»، معلقًا على العدد، إن العناوين استخدمت الألقاب إضافة للمصطلحات الدارجة عند الأشقاء بالمغرب، كـ«ديما يالمغرب»، مشيرًا إلى أن جريدة «الوطن» أفردت 8 صفحات كاملة لملف يستحق، وعدد للتاريخ، كونه عدد يحتفل بدولة شقيقة.

إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي

وأضاف سامي عبد الراضي، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن الإنجاز الذي قام به منتخب المغرب لم يحدث بتاريخ الكرة الأفريقية أو العربية، إذ أن الذهاب للمونديال هو حلم للمنتخبات العربية، والذي اتسع ليشمل الصعود للدور الـ 16 فيما بعد، إلا أن منتخب المغرب أوصل الأحلام إلى القمة، بوصولهم إلى ما قبل نهائي كأس العالم بقطر 2022، مشيدًا بتخصيص جريدة الوطن لهذا العدد لتوثيق الإنجاز المغربي، بمجهود رائع من كل الصحفيين المشاركين بالملف، ومن بينهم الصحفيين بالقسم الرياضي إبراهيم منصور وعادل عزام ومحمود شكر وعلي صالح وأحمد عاطف والأبنودي، إضافة لمراسلي الوطن بقطر من بينهم محمود فؤاد وشدوى ممدوح ومحمد يحيى.

وأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أن مصر تعاني من تخبط بمنظومة كرة القدم بالـ10 سنوات الأخيرة، إذ أن هناك العديد من نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لإصلاحها، مشيرًا إلى دور المبادرات الجديدة كمشروع كابيتانو مصر في نقل الكرة المصرية لمربع آخر، كما فعلت المغرب التي نقلت أكاديمة محمد السادس الكرة المغربية لمربع آخر، إذ يشارك 6 من أبناء هذه الأكاديمية في المنتخب المغربي بكأس العالم 2022.