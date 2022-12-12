الصور الأولى من حفل عقد قران الفنان حسين الجسمي

احتفل الفنان الكبير حسين الجسمي، اليوم الاثنين، بعقد قرانه وسط أجواء عائلية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف مدير أعماله عن مجموعة من الصور من عقد قران الفنان حسين الجسمي.

وشارك ميار عباس مدير أعمال الفنان حسين الجسمي جمهوره، عددٍ من الصور الخاصة من حفل عقد قران الفنان حسين الجسمي، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وواحدة منهم التقط معه صورة خاصة والصور الأخرى مع عدد من الأصدقاء.

صور عقد قران الفنان حسين الجسمي

وعلق ميار عباس مدير أعمال الفنان حسين الجسمي على الصور قائلا: «أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح».

يذكر أنّ الفنان حسين الجسمي كان قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فب منطقة الأهرامات بمصر، ضمن احتفالات مرور 50 عامًا من الصداقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركه في الحفل الفنان عمرو دياب.