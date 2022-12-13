«من غير ما تنزل».. كيفية استخراج شهادة التحركات أون لاين

يبحث الآلاف من المواطنين بالوطن والخارج، عن طريقة سهلة في استخراج شهادة تحركات، تفيدهم عند التنقلات من دولة إلى أخرى، أو قضاء بعض المصالح والأوراق التي تتطلب تقديم أوراق تفيد تحركاتهم بالخارج أو الداخل، لذلك تقدم وزارة الداخلية طريقة استخراج شهادة التحركات للمواطنين الراغبين في تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه، وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، كيفية استخراج شهادة التحركات أون لاين، من قبل موقع وزارة الداخلية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للتخفيف عن أعباء المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

طريقة استخراج شهادة التحركات أون لاين

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط

2- إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4- اختيار خانة شهادة التحركات

5- إدخال بيانات مستخرج الطلب، يجب ملء البيانات بالكامل بعد ملئها، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها»

6- ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء البيانات المطلوبة بالكامل

7- اختيار طريقة الدفع المطلوبة

8- ثم أرسل الطلب

تسليم شهادة التحركات

يجري تسلم شهادة التحركات الإلكترونية، في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، من مقر الإدارة العامة للجوزات والهجرة.