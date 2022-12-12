رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نائبة التنسيقية تكشف لـ«الحياة» تفاصيل مشروع قانون تخفيف آثار تغيرات المناخ

كتب:

محمد أيمن سالم
08:40 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون للتخفيف من من آثار التغيرات المناخية، يتضمن عدة إجراءات منها وجود مقرر في رخصة تشغيل المصانع والمنشآت يحدد نسبة الانباعثات وفي حال زيادتها تزداد الضرائب.

 

وأوضحت «صابر»، خلال استضافتها ببرنامج «COP27» مع الإعلامية منى المراغي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الوعي لخطورة البلاستيك أمر ضروري وخاصة في الثقافة المجتمعية المنتشرة، وهو الدور الذي يقع على عاتق المشرع الدستورى ووسائل الإعلام، لافتة إلى أنّ مشروع القانون المقدم وقع عليه 60 نائبا بالبرلمان.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّها قدمت مشروعًا آخر عن قانون لمكافحة هدر الطعام وأحيل لمجلس النواب، خصوصا أنّ هدر الطعام قضية محورية في مجال التغيرات المناخية، لافتة إلى أنّ هدر الطعام يؤدي لهدر المياه والمواد الطبيعية والطاقة والجهد البشري المستخدم في تصنيعه.  

اقرأ المزيد:

نائبة التنسيقية لـ«الحياة»: أضرار التغيرات المناخية لا تفرق بين غني وفقير

«العليا للتراخيص» لقناة الحياة: قانون المحال العامة أتاح تراخيص المحال بالإخطار

«العليا لتراخيص المحال» لقناة الحياة: كل مؤسسات مصر ستكون مرخصة خلال عامين

«العليا للتراخيص» لـ قناة الحياة: الدفع للحصول على ترخيص المحل مرة واحدة في العمر

«العليا للتراخيص» لقناة الحياة: قانون المحال العامة يأتي في إطار سياسة الدولة لتنمية الاقتصاد

«لجنة المحال العامة» لقناة الحياة: القانون يستهدف تسهيل الحصول على تراخيص
بقلم محمد أيمن سالم