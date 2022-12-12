نائبة التنسيقية تكشف لـ«الحياة» تفاصيل مشروع قانون تخفيف آثار تغيرات المناخ

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون للتخفيف من من آثار التغيرات المناخية، يتضمن عدة إجراءات منها وجود مقرر في رخصة تشغيل المصانع والمنشآت يحدد نسبة الانباعثات وفي حال زيادتها تزداد الضرائب.

وأوضحت «صابر»، خلال استضافتها ببرنامج «COP27» مع الإعلامية منى المراغي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الوعي لخطورة البلاستيك أمر ضروري وخاصة في الثقافة المجتمعية المنتشرة، وهو الدور الذي يقع على عاتق المشرع الدستورى ووسائل الإعلام، لافتة إلى أنّ مشروع القانون المقدم وقع عليه 60 نائبا بالبرلمان.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنّها قدمت مشروعًا آخر عن قانون لمكافحة هدر الطعام وأحيل لمجلس النواب، خصوصا أنّ هدر الطعام قضية محورية في مجال التغيرات المناخية، لافتة إلى أنّ هدر الطعام يؤدي لهدر المياه والمواد الطبيعية والطاقة والجهد البشري المستخدم في تصنيعه.