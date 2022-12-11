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«العليا للتراخيص» لقناة الحياة: قانون المحال العامة يأتي في إطار سياسة الدولة لتنمية الاقتصاد

كتب:

شريف سليمان
09:07 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، الممثل الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ إصدار الرخص في الماضي لم يكن سهلا، مشيرًا إلى أنّ قانون المحال العامة يأتي في إطار السياسات التي تنتهجها الدولة لتنمية الاقتصاد وزيادة الدخل القومي، وأن تصبح مصر نموذجا جيدا في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص.

وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن  اللجنة العليا للتراخيص استهدفت وضع اشتراطات بشكل واضح ومحدد لا يقبل التفسير أو التأويل؛ فأصبح كل مستثمر أو صاحب عمل يريد أن يبدأ نشاطه يمكنه الاطلاع على الاشتراطات وتنفيذها ثم يحصل على الرخصة ببساطة.

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