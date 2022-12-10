خالد الجندي: الغراب أول بعثة للبشرية في الأرض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحيوانات والطيور لها تكاليف خاصة وأوامر من الله عز وجل، مستشهدا بقوله تعالى: «فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ»، وفي قوله تعالى: « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا».

المخلوق لا يستطيع الخروج من المنظومة التسخيرية

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن المقصود بأن الأرض ستتحدث وهذا يعني بأن هناك تسخيرا لا يقدر المخلوق على الخروج من هذه المنظومة التسخيرية.

واستشهد في قوله تعالى في سورة المائدة: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا»، وبالتالي هذا الغراب مبعوث من الله عز وجل، ليكون الغراب أول بعثة للبشرية في بداية الخليقة.

النحل مُسخر والطير مُرسل من الله

ولفت إلى أن النحل مُسيَّر ومُسخَّر وعنده رسالة مستشهدا بقوله تعالى: «وأوْحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ»، والطير في سورة الفيل كان مُرسلا في قوله تعالى: «وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ».

وتابع: «الطير كان مرسلا، والنحل كان موحى إليه، والغراب كان مبعوثا».