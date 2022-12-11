خالد الجندي: الخطاب الديني الأزهري وسطي وينشر سماحة الإسلام والأخلاق

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، التي تحتضنها قطر، بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات دور الثمانية من المونديال.

الجندي: كرة القدم موضوع مهم وليس تافها

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «كرة القدم موضوع مهم وليس تافها، لأنه يتعلق بمستقبل الكيان الصحي والبدني لأولادنا، بعض الشيوخ يرددون الخطاب الوعظي الشهير، بأن كرة القدم مجرد جلد منفوخ والكل يجري وراءه».

الجندي: هناك منحرفون وراء الحدود سخروا كل طاقاتهم ضد شعوبهم

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لاعبو المنتخب المغربي صغار في العمر وقدموا ما في وسعهم، أما من يزايدون على لاعبي الكرة والمهتمين بها، نتمنى منهم أن يوحدوا الأمة على هدف منشود بعلمهم الغزير، للأسف خطابكم المتطرف أدى إلى انشقاق الأمة، أتحدث عن الفتاوى التي لا تراعي المتغيرات أو الزمان أو المكان، بعكس الخطاب الديني الأزهري، فهو خطاب وسطي لنشر سماحة الإسلام والأخلاق».

وأوضح: «هناك منحرفون وراء الحدود سخروا كل طاقاتهم ضد شعوبهم وجيوشهم ومجتمعاتهم، فرقوا الأمة، وأدخلوا الشباب في محرقة اسمها الجهاد، جهادهم مختلف كليا عما جاء في القرآن الكريم والإسلام، الجهاد هو المجاهدة لنشر سماحة الإسلام وخلق الإسلام وحماية الإنسان، لا لإسالة الدماء والاعتداء على الأعراض وخرق الحدود وأخذ النساء سبايا، أو هدم الكنائس أو الاعتداء على غير المسلمين».