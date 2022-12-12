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استشاري صحة نفسية لـ قناة الحياة: بعض مصابي الاضطرابات النفسية لا تظهر عليهم أعراض

كتب:

محمد أيمن سالم
10:37 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

قال الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، إن بعض الأشخاص يتعرضون لاضطرابات نفسية دون أن يشعروا ولا تظهر عليهم أي مؤشرات بل بعضهم يعرف عنه الضحك والمرح، لافتا إلى أن من لديهم مشكلات في التحكم بمشاعرهم مصابون باضطراب دون أن يشعروا ولا يمكنهم تحديد مسارات العلاقات ويتحدثون مع أفراد لا يعرفونهم بل ويتواصلون مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

استقطاب المرضى المصابين بأوجاع نفسية

وأوضح «هارون»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن البعض ينشئون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى طبيب نفسي لاستقطاب المرضى المصابين بأوجاع نفسية.

صعوبة اتخاذ القرار 

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن العمليات المعرفية تصاب بخلل حال التعرض لأزمات ويصعب وقتها اتخاذ القرارات.

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