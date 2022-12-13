والدة الطالب المعتدى عليه داخل مدرسة بالشرقية: «مبيتحركش ومحتاج 3 عمليات بره مصر»

«أنا عايزه حق ابني، محمود غلبان وفي حاله، وعمره ما غلط في حد، حياته تدمرت، وأصبح عاجزًا»، بتلك الكلمات بدأت، شيماء السيد علي، عبرت الطالب محمود عن مأساته بعد تعرضه للضرب على يد زميله ما أفقده القدرة على الحركة، وأصيب بعاهة مستديمة.

والدة محمود تروي تفاصيل إصابته على يد زميله

وروت «الأم»، المقيمة في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية تفاصيل الواقعة قائلة: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا، من أحد المدرسين، يخبرني أن محمود في المستشفى».

وأكملت توجهت إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، ووجدت محمود يعاني من الألم، وبعدها دخل في غيبوبة لمدة 45 يومًا وفقد الوعي، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الزقازيق، وذلك بعد اعتداء زميله عليه.

يحتاج إلى 3 عمليات خارج مصر

وأضافت: «ابني بدل ما يكون شاب ويعيش حياته، تحول لطفل، محتاج اللي يأكله، ويشربه، ويلبسه، ويحتاج لـ3 عمليات خارج مصر».

الأم تطالب بحق ابنها بالقانون

وأوضحت أن الطالب المتهم تعدى على ابنها بالضرب المبرح، وقال: «لو كان راجل يقوم»،، مضيفة: «أنا عاوزه حق ابني بما يرضي الله».

بلاغ باعتداء طالب على زميله

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من مستشفى ديرب نجم المركزي باستقبال «محمود عبدالرحمن السيد أحمد»، طالب بالصف الأول الثانوي العام «خدمات»، مقيم بمركز ديرب نجم مصابا بتوقف في عضلة القلب.

مد أجل محاكمة المتهم للنطق بالحكم جلسة 2 يناير

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين إصابة الطالب أثر تعدي زميل له يدعى «محمد سعيد» عليه بالضرب وركله بالقدم وارتطام رأسه بالمقعد المدرسي وذلك داخل لجنة الامتحانات بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين بمركز ديرب نجم عليه بالضرب على راسه، وتم ضبط الطالب المعتدي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5442 جنح، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها أمس بمد أجل المحاكمة للنطق بالحكم جلسة 2 يناير المقبل.