تفاصيل اعتداء معلم على طالب بمدرسة اعدادي في مطروح.. ضربة بالمقشة

عاد طالب الإعدادي المعتدى عليه من قبل معلم بـ«عصاية مقشة»، في مطروح، إلى المدرسة اليوم، إثر إجراء أشعة على اليد بمستشفى مطروح العام، لبيان إصابته من عدمه، فيما شدد مسئولو مديرية التربية والتعليم على محاسبة المعلم طبقا للوائح والقوانين المعمول بها.

تفاصيل إصابة «أحمد» طالب الإعدادى بمطروح

وشهدت إحدى المدارس الإعدادية بمدينة مرسى مطروح، أمس الأحد، اعتداء معلم على طالب في الصف الأول الإعدادي يدعى «أحمد.م.ا»، 12 سنة، خلال أول أيام الدراسة بالضرب بـ«يد مقشة»، على يدية الإثنين، بسبب خروج الطالب واثنين من زملائه من الفصل، دون إذن بعد حصة الألعاب، فأقدم المدرس على ضرب الطالب بـ«يد المقشة» على يديه، ما أدى إلى إصابته بكدمات، وفوجئت والدته بعودته من المدرسة وآثار الضرب على يديه.

ولجأت والدة الطالب إلى إحدى المُدرسات لتتعرف على سبب ضرب المدرس لابنها، ففوجئت أن المُدرسة التي لجأت لها هي زوجة المدرس الذي عاقب نجلها، ما اضطر الأم إلى تحرير محضرا بقسم شرطة مطروح تتهم فيه المعلم بالإعتداء عليه، وتسببه في ضرر جسدي ونفسى لإبنها، ثم توجهت به للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي.

تحرك سريع من التعليم

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه استقبل اتصالا هاتفيا من مأمور قسم شرطة مطروح بتحرير ولي أمر طالب بالصف الأول الإعدادي، اتهم فيه مدرس بالاعتداء على ابنه، وأنه متواجد في مستشفى مطروح العام، وتوجه على الفور وكيل الوزارة يرافقة الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام إلى مستشفى مطروح العام، وجرى عمل الأشعة للطالب.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين، ومحاسبة المعلم، وإحالته للشئون القانوية للتحقيق في الواقعة وأن الطالب سيحصل على حقه كاملا.