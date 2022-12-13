«البريد» تكشف لـ إيمان الحصري تفاصيل سلفة المعاش: 3 أضعاف المرتب بدون فوائد

قال حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، إن الهيئة وقَّعت بروتوكول مع إحدى الشركات الإلكترونية لإتاحة تطبيق إلكتروني لأصحاب المعاشات يُمكِّنهم من الحصول على دفعات مالية تصل إلى 3 أضعاف المعاش وسدادها على أقساط تصل إلى 12 قسطا على مدار عام برسوم إدارية بسيطة، موضحا «لو في مواطن معاشه ألفين جنيه يمكنه الحصول على مبلغ 6 آلاف جنيه برسوم إدارية شهرية قدرها 15 جنيها».

البروتوكول لا يتضمن أي اشتراطات

وأوضح «الصولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البروتوكول لا يتضمَّن أي اشتراطات للحد الأدنى أو الأقصى للمعاش، لافتا إلى أن صاحب المعاش يقدم طلبا للتسجيل على التطبيق الإلكتروني ويوقِّع على إقرار بموافقته لقيام البريد المصري بخصم الأقساط من حسابه، وبناء عليه تتم عملية توفير الدفعة المقدمة على حسابه وبدء الخصم من الشهر التالي.

الخدمة ستكون متاحة في الربع الأول من عام 2023

وأشار الصولي إلى أن طلب الخدمة يتم تنفيذه خلال أيام من طلبه، ويبدأ التقسيط من الشهر التالي للطلب، موضحا أن الخدمة ستكون متاحة في الربع الأول من عام 2023، وحاليا تجرى عملية الاختبارات والربط التقني، ومن المتوقع أن تتاح الخدمة بشكل كامل في بداية 2023.

5 ملايين عميل شهريا

وأكد رئيس قطاع الجودة بهيئة البريد، أنه من المتوقع أن تلقى الخدمة إقبالا كبيرا، خاصة وأن هيئة البريد تخدم حوالي 5 ملايين عميل شهريا، ويمكن للمواطن تكرار عملية السلفة في العام التالي بعد سداد المستحق عليه.