مستشار الأمن القومي الأمريكي: 55 مليار دولار لـ إفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة

ستتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم قارة أفريقيا بـ 55 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة وفقا لما أعلنه مستشار «الأمن القومي» الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الاثنين.

وأضاف سوليفان، في مؤتمر صحفي، أنه بعد تعاون مع «الكونجرس» الأمريكي، ستلتزم «واشنطن» بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا في مجموعة واسعة من المجالات لمواجهة التحديات الأساسية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

الأمن والاقتصاد على رأس جدول أعمال القمة

وستكون قضايا الأمن والاقتصاد والتعافي من فيروس كورونا على رأس جدول الأعمال القمة «الأمريكية-الأفريقية» في نسختها الثانية التي ستنطلق اليوم الثلاثاء، حتى بعد غد الخميس، بـ«واشنطن» بمشاركة نحو 50 من قادة القارة.

وكان كبير الاقتصاديين في «مبادرة السياسة للتنمية الاقتصادية في أفريقيا»، دانيال أماتي أنيم، شدد في مقابلة مع إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، على ضرورة أن يكون على رأس أولويات القمة «الأمريكية الإفريقية»، التفاوض على إبرام اتفاقيات تجارية عادلة لتحسين الوضع الاقتصادي في دول القارة السمراء.

وأضاف سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد منح العضوية الدائمة لدولة إفريقية في «مجلس الأمن الدولي» أثناء إصلاح المجلس، مؤكدا أن رئيس الولايات المتحدة الامريكية يعتزم الإعلان عن عدد من المبادرات الخاصة بإفريقيا خلال القمة.

بايدن يعتزم الإعلان عن تأييد واشنطن لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن بايدن يعتزم الإعلان عن تأييد «واشنطن» لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20 بصفة العضو الدائم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويخطط بايدن للإعلان عن رحلة متعددة الدول في قارة إفريقيا خلال القمة «الأمريكية الإفريقية»، وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، في تقرير نقلا عن مصادر مطلعة إنه من المرجح أن تتم الرحلة العام المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن التزام واسع النطاق من قبل المسؤولين بالإدارة الأمريكية بالسفر إلى أفريقيا في العام المقبل 2023.