ما سن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022؟.. 4 فئات ومستندات مطلوبة

حددت وزارة التموين، سن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022، ضمن طلبات إضافة المواليد التي تستقبلها المكاتب حاليا، من أصحاب البطاقات من الفئات الأولى بالرعاية، التي أقر لها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أحقية إضافة أبنائهم على البطاقات، من أجل زيادة الدعم المخصص لهم من السلع والخبز البلدي.

سن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022

اشترطت وزارة التموين، أن يكون سن تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2022، للأسر الراغبة في تقديم طلب، 4 سنوات فيما أكثر، مؤكدة أنه لا يجوز أن يقل السن عن تلك الفئة العمرية، بمعنى أن يكون الطفل من مواليد عام 2018، فيما قبل.

4 فئات مسموح لها إضافة المواليد

حدد قرار وزير التموين الفئات الأكثر احتياجا المسموح لها تقديم طلبات إضافة المواليد على البطاقات، وهي كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوب تقديمها لإضافة مواليد للتموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة، على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج -بالنسبة للأرملة-.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة -بالنسبة للمطلقة-.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية، لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية -بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة-.

- إفادة من مكتب الشئون الإجتماعية لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة -بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة-.

- إفادة رسمية للأسرة -إذا كانت من أسر الشهداء-.

- إفادة للطفل بأنه طفل بالتبني -بالنسة للأسر البديلة-.