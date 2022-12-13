«سول»: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة قنبلة نووية.. ولا نعلم التوقيت

أعلنت السلطات في «سول»، استعداد كوريا الشمالية، لإجراء تجربة قنبلة نووية، مضيفة أن كوريا الجنوبية، وحلفاءها مستعدون دائما للاستفزاز الكبير من «بيونج يانج».

وأوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان ديوك سو»، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أن «سول» توصلت إلى أن الجارة الشمالية مستعدة، رغم من أن بلاده لا تعلم متى بالضبط، مضيفا أن بلاده وحلفاء «سول» في حالة تأهب بشأن احتمال إجراء الشمالية تجربة نووية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، تعهدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ تدابير جديدة لاستظهار العزم والقدرة في مواجهة تهديدات «بيونج يانج» المتنامية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: لا يمكن تحديد نوع الرد

وأشار «سو»، إلى أنه لا يمكن في هذه اللحظة تحديد نوع الرد، مضيفا أن تعزيز كوريا الجنوبية، لقدرات الردع هو الخط الأكثر تشددًا، وتابع رئيس الوزراء الكوري قائلا إن «سول» ستؤمن سلامتها بشروطها وليس بالشروط التي تمليها «بيونج يانج».

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول»، أعرب في وقت سابق، عن أمله أن توقف «بيونج يانج» تصرفاتها الاستفزازية في أسرع وقت ممكن، وأن تسير على الطريق نحو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«أون»: «بيونج يانج» تهدف إلى امتلاك أقوى قوة نووية

وفي وقت سابق، قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن «بيونج يانج» تهدف إلى امتلاك أقوى قوة نووية في العالم، مشيرا إلى أن القضية العظيمة لبناء القوة النووية لحماية الكرامة والسيادة أكبر وأهم قضية ثورية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.