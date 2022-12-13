شمس ساطعة طوال اليوم وأجواء باردة في الليل.. طقس جنوب سيناء معتدل

بالرغم من اقتراب موعد الشتاء الرسمي إلا أن محافظة جنوب سيناء تعيش طقسا معتدلا على كل الأجزاء حتى مدينة سانت كاترين التي تعتبر أعلى مدينة مصرية فوق مستوى سطح البحر.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص اليوم الثلاثاء، إن الطقس معتدل على كل أنحاء المحافظة طوال فترة النهار، ويميل إلى البرودة في الليل لا سيما في الساعات الأخيرة من الليل، موضحا أن الشمس ساطعة على كل المدن في النهار.

طقس شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ هي قبلة السياح في الشتاء لأنها مشتى عالمي، فالشمس لا تغيب عن شرم الشيخ صيفا وشتاء، وقال إن المدينة طقسها معتدل طوال النهار وبارد قليلا ليلا ودرجات الحرارة بلغت 17 درجة مئوية، ولا يوجد توقعات بسقوط أمطار خلال هذا الأسبوع وفقا لنشرة هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن مدينة الطور العاصمة بلغت درجة حرارتها 16 درجة مئوية وسرعة الرياح 8 كيلو في الساعة، وحركة العمل بالموانئ والمطارات على مستوى المحافظة تعمل بصورة طبيعية.

طقس سانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن مدينة سانت كاترين تعيش طقسا رائعا، حيث تشرق الشمس على المدينة طوال فترة النهار لتمد المواطنين بالدفء مع اختفاء السحب بكل أنواعها واشكالها.

وتابع أن درجة حرارة القمم الجبلية بالمدينة سجلت درجات حرارة فجر اليوم الثلاثاء كالتالي جبل سانت كاترين 1 تحت الصفر، جبل موسى 2 درجة مئوية، أما المدينة فقد سجلت 6 درجات مئوية، مشيرا إلى أن الرحلات الجبلية مفتوحة أمام السياح.