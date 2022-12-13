الحالة المرورية اليوم.. سيولة في المحافظات وكثافات متحركة بالقاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على القناة الأولى، الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات والتي أظهرت وجود كثفافات مرورية من كوبرى أكتوبر في الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال، وتظهر كثافات متحركة في محيط مدينة نصر، بالإضافة لتباطؤ في نفق الأزهر، وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية، فضلا عن وجود كثافات في أعلى طريق الاوتوستراد والقادم من حلوان والمعادي.

كثافات من أعلى دائرى المرج

كما أوضحت الخرائط الجوية، أن هناك كثافات من أعلى دائرى المرج في اتجاه السلام وصولا للنفق وخاصة في اتجاه الطريق الزراعي، بالإضافة لكثافات في طريق مناطق التجمع الخامس وفي الطريق لزهراء المعادي.

شوارع المحور بالجيزة

بينما شهدت شوارع المحور بالجيزة، كثافة مرورية وصولا لميدان لبنان، بالإضافة لكثافات مرورية في شارع الهرم بسبب أعمال إنشاء المترو، وكثافات في مصطفى محمود وميدان سفنكس بسبب أعمال ربط المحور الجديد بكوبري 15 مايو، مع إغلاق الدائري في محيط المريوطية لأعمال التوسعة.

حالة المرور بشوارع الإسماعيلية

وفي سياق متصل شهدت شوارع الإسماعيلية، سيولة مرورية على الطريق الدائرى وطريق عثمان أحمد عثمان، والمتجه إلى بور سعيد سيشهد سيولة مرورية.

وشهدت محافظة سوهاجن كثافات نسبية في محيط محطة القطار، مع سيولة مرورية بطريق عبد المنعم رياض، وكثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج، مع وجود شبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم على الطرق القريبة من المسطحات المائية.