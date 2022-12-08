الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات ببعض المناطق

كشفت لمياء حمدين مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» عن أحوال المرور لصباح اليوم الخميس، وبدأت الجولة المرورية من القاهرة الكبرى حيث يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية خاصة في الاتجاه نحو رمسيس ومنطقة غمرة لافتة إلى وجود كثافات في اتجاه العباسية.

وأوضحت أن كوبري تحيا مصر يشهد سيولة مرورية بالإضافة لبعض الكثافات غير المؤثرة على الكورنيش.

سيولة مرورية في طريق صلاح سالم

ولفتت إلى تمتع طريق صلاح سالم بسيولة مرورية كبيرة وصولًا لنفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية وصولًا لكوبري الروضة الذي يشهد كثافات أيضًا.

وأشارت إلى أن طريق الأتوستوراد يشهد كثافات مرورية للقادم من طريق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم وكثافات مرورية للمتجه لمنطقة بين الجبلين وصولًا لمنطقة 15 مايو.

وكشفت عن وجود كثافات مرورية للمتجه لشارع عباس العقاد وكثافة مرورية أعلى نفق دائري المرج المتجه للسلام ومنه للأقاليم.

كثافات مرورية في بعض شوارع الجيزة

وبالنسبة للجيزة فيشهد طريق المحور القادم من ميدان لبنان زحاما وكثافات مرورية بسبب الأعمال التي تجري هناك وغلق بعض المناطق ومستمرة الكثافات حتى ميدان لبنان.

ولفتت إلى أن الطريق المتجه لأكتوبر يشهد كثافات مرورية كبيرة ويشهد محور صفط إشارات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وأيضًا شارع الهرم الذي يشهد كثافات مرورية نتيجة التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو، وأيضًا شارع جامعة الدول العربية يشهد كثافات مرورية ومنطقة مسجد مصطفى محمود.