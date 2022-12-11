الحالة المرورية اليوم في القاهرة الكبرى.. كثافات بالجيزة ومحور 26 يوليو

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي كثافات تعيق حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين الى أماكن عملهم.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى

وعن الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى، فظهرت كثافات مرورية صباح اليوم، في شارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي الى الرماية، كما شهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية، وشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الروضة.

أما منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، فشهدت هي الأخرى كثافات مرورية، إضافة إلى سيولة في ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو ومنطقتي وسط البلد والزمالك.

وظهرت سيولة مرورية في منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، بينما شهد ميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو ومنطقتي وسط البلد والزمالك كثافات مرورية.

خدمات مرورية لضبط المخالفات

ونشرت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، من خلال نشر الرادارات، وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما استعانت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال وإزالة السيارات المتروكة على الطرق.