«التعليم» تعلن جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنَّه لا يجوز التعديل في جدول المهام الأدائية بحيث تبدأ المادة الأولي في الفترة الدراسية الأولي حسب الجدول.

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الالتزام بما جاء في القرار الوزاري 167 والخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي، ويستمر اليوم الدراسي مع انتظام الدراسة بجميع الصفوف حسب الخريطة الزمنية، وتتمّ المهام الأدائية تحت الأشراف الفني لتوجيه المادة.

جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2023 وهي كالتالي:-

- يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 لغة عربية وتربية دينية.

- يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 علوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 الدراسات الاجتماعية وICT.

- يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 اللغة الإنجليزية والرياضيات.

جدول المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

- يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 اللغة الإنجليزية والرياضيات.

- يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 علوم والمهارات المهنية.

- يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 لغة عربية وتربية دينية.

- يوم الخميس 22 ديسمبر2022 الدراسات الاجتماعية وICT.