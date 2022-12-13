«طبعًا قادرين نعملها» باكورة أعمال «مركز رؤية» لتنمية مواهب ذوي الهمم

قالت أميمة عبد الغني، مدير مركز رؤية للتدريب وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس، إن مسرحية «طبعًا قادرين نعملها» تعد بمثابة التجربة الأولى للفريق، مشيرة إلى أن المركز يستهدف معالجة الأطفال بأكثر من طريقة تتعلق بالفن.

تنمية مواهب التمثيل للأطفال من ذوي الاحتياجات

وأضافت عبد الغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن مركز رؤية للتدريب وتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس يعالج الأطفال من ذوي الهمم بالفن بمختلف أنواعه كالرسم والتمثيل.

وتابعت: لاحظنا أن معظم الأطفال بالمركز لديهم موهبة التمثيل واضحة جدًا، وهو ما دفع المركز لخوض أول تجربة للعمل المسرحي، إذ كان العرض المسرحي «ورد الحياة» التي تم عرضها أكثر من مرة بأكثر من مكان بمحافظة السويس أبرزها قصر الثقافة، ونالت المسرحية إعجاب جميع الحضور.

«طبعًا قادرين نعملها» يحصد المركز الأول بمهرجان آفاق

وأوضحت مدير المركز، أن نجاح العرض المسرحي الأول بالسويس ولد الدافع لدى المركز والأطفال بالرغبة في إقامة عروض مسرحية أخرى بالعاصمة، كانطلاقة جديدة للفريق في مجال التمثيل، لافتة إلى أن المركز اشترك بمهرجان آفاق بالعرض المسرحي «طبعًا قادرين نعملها» وحصل على المركز الأول، معربة عن سعادتها بتكليل جهود فريق العمل بهذا النجاح الكبير.