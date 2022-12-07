«الداخلية» تكشف لغز مقتل طفل في الدقهلية.. الأم والجار ارتكبا الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية اللعز وراء العثور على جثة طفل مهشم الرأس، وأثبت التحريات أن مرتكبا الجريمة والدة الطفل وشخص أخر، تخلصوا من جثته بعدما هشما رأس الطفل وقتلاه.

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، يفيد العثو على جثة طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب جريمة القتل، كل من والدته لها معلومات جنائية، وجارها مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط القطعة الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمساعدة الطرف الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية.