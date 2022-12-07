«حبال وسكين».. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في الغربية

بملامح شاردة ونبرة ثابتة، جلس المتهم بقتل شقيقه في محافظة الغربية، أمام جهات التحقيق، يُدلي باعترافاته حول ارتكابه للواقعة، ظل المتهم قرابة الـ4 ساعات يسرد تفاصيل ارتكابه للجريمة، وقال إنه استعان بأحد أصدقائه للتخلص من شقيقه الأصغر، الذي كان دائم الخلاف معه.

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام، وفي جلسة عُقدت مساء أمس، تم عرض المتهم على قاضي المعارضات، الذي أمر بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

الانتقام من الأخ بفكرة شيطانية

عُثر على جثة طافية فوق المياه، لشاب في العقد الثالث من العمر، كان ضحية الخلافات الدائمة التي نشبت بينه وشقيقه الأكبر، المشاجرة الأخيرة كانت الشرارة التي اشتعلت في قلب الجاني «الشقيق الأكبر»، وراودته فكرة الانتقام من الضحية بشتى الطرق، حتى يتخلص منه، لذلك وضع خطة شيطانية حتى ينهي حياة شقيقه.

تفاصيل الجريمة حسب روابة المتهم

وروى المتهم، أمام وكيل النائب العام، تفاصيل ارتكابه للواقعة الشنيعة، موضحا أنه أراد الانتقام من أخيه غير الشقيق «من الأب»، خاصة بعد مشاجرتهما الأخيرة التي اعتدى فيها الأخير على المتهم بالضرب، «استعنت بصديقي عشان ننفذ الخطة ويستدرجه لمكان الحادثة، لأن لو أنا اللي كلمته مش هيصدق عشان الخلافات اللي بينا».

مخزن مهجور في إحدى مناطق المحلة بمحافظة الغربية، استدرج صديق المتهم المجني عليه، وحال دخولهما إلى المكان، اعتدى الجاني على شقيقه بالحبال وخنقه حتى فاضت روحه إلى بارئها، لحظات معدودة مرت على المتهم وهو ينظر إلى جثة شقيقه الملقاة أمامه، قبل أن يهم بحمله برفقة صديقة في مركبة التوك توك، وطعنه بعدة طعنات متفرقة بالجسد للتأكد من موته، «جوايا غل وكره ليه مش هيخلص أبدا عشان كدا طعنته عدة مرات ورميته في المية».

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم ثالث المحلة بمياه بحر شبين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبين صحتها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفر عن أن ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه من الأب وعاطل، وتم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بين الشقيقين.

العقوبة القانونية للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أكد محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المتهمين يواجهان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مضيفُا أن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.