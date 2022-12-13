تطهير ورفع المخلفات من ترعة مريوط ومصرف فرعون وطريق ميرزا بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة رفع كفاءة وتطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية رفع كفاءة وتطهير المصارف والبنية المائية للمحافظة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

تطهير ترعة مريوط

وبناء على تكليفات محافظ الإسكندرية؛ وجهت المهندسة جيهان مسعود؛ رؤساء الأحياء وأحمد عبد المجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، بالعمل على تطهير ورفع أي نواتج مخلفات من الترع والمصارف بنطاق المحافظة وتقديم تقرير مفصل بما تم في هذا الشأن.

وأجرى حي وسط برئاسة عزة سعد، تطهير ترعة مريوط1 من كوبري الرابعة حتى نهاية الترعة بابيس السابعة بالإضافة إلي رفع كميات كبيرة من نواتج تطهير الترعة، كما كلفت سكرتير عام مساعد المحافظة الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بتقليم وتهذيب الأشجار في محيط الترعة.

إزالة 826 طن مخلفات وأتربة

وفي السياق ذاته؛ قام حي منتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، بالتنسيق مع ادارةالمتابعة، بتطهير ورفع المخلفات والأتربة بطريق ميرزا ومصرف فرعون، حيث تمت إزالة نحو 826 طن مخلفات وأتربة بالإضافة إلى إزالة كافة الحشائش والنباتات المعيقة للحركة وتركيب 5 أعمدة إنارة بالجانب البحري من الطريق.