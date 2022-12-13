الوكالة الألمانية للتعاون تعلن استكمال 29 مشروع بنية تحتية بالقاهرة الكبرى

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد» الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعا للبنية التحتية، في 9 مناطق عشوائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ضمن مشروع البنية التحتية بالمشاركة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية.

وحضر الاحتفال بالإعلان عن نتائج المشروع، كل من فرانك هارتمان، السفير الألماني في القاهرة، وكريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور علاء الدين عيد عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

من جهته، قال المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن مشروع البنية التحتية بالمشاركة «PIP» نموذج عملي لوضع فكر جديد للمخططات المُنتجة لبرامج تنموية مُتكاملة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأضاف أن مشروع البنية التحتية بالمشاركة نفذ حزما من المشروعات والمبادرات القائمة على المشاركة المجتمعية، والتي ركزت على دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال إنشاء صندوق المبادرات المحلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى.

وأشار إلى تقديم الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والحكومة المصرية إطارا نموذجيا من التعاون المُتكامل المُثمر، «ما يدعونا للفخر بالمكتسبات التنموية في محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة».

من جانبه، قال فرانك هارتمان، السفير الألماني في القاهرة، إن الحكومة الألمانية تعتبر مصر شريكا رئيسيا لها في المنطقة، مشيرا إلى أن «الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وراسخة في مختلف المجالات، كما تحرص ألمانيا على كونها شريكا أساسيا في دعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ما يؤكده العديد من المشروعات التي تجري حاليًا كجزء من التعاون الوثيق بين البلدين».

وأعرب كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، عن سعادته بالإنجازات التي حققها مشروع البنية التحتية بالمشاركة، مؤكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في إطار اهتمام الاتحاد بدعم الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكد على حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في المستقبل.