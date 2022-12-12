متحدث الاتحاد الأوروبي: أبرمنا اتفاقيات مع مصر لتنويع مصادر الطاقة

قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ التضخم في أوروبا وصل إلى 20% مقابل 12% في روسيا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية وليست أوروبية فقط، كما أن الشرق الأوسط يعاني منها.

هناك تغيرات عميقة بالقطاعات الصناعية الأوروبية

وأضاف «بوينو»، خلال تصريحات عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أوروبا ستعتمد المزيد من الإجراءات التحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة، وسيكون هناك إجراءات غير مسبوقة على هذا المستوى.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «المشكلة تتعلق بالسنة المقبلة، وهناك تغيرات عميقة في القطاعات الصناعية الأوروبية وهناك اتفاقيات أبرمت في الأشهر الماضية بما في ذلك مصر وذلك لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة كذلك».

مجهودات كبيرة لتنويع الطاقة

وأوضح: «لا يمكننا الاعتماد على النفط الروسي في ظل العدوان الذي قامت به على أوكرانيا وهي دولة مجاورة ذات سيادة مستقلة، ولا يمكننا الاعتماد على موردي طاقة غير موثوق بهم، واتخذنا قرارا بالإجماع حول التخلص بالكامل من هذا الاعتماد في مصادر الطاقة على روسيا، وعلينا أن نبذل جهودا أكبر لتنويع الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، مثلما شهدنا في شرم الشيخ مؤخرا».