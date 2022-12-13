عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، موضحة أن «عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

وأضافت أن «المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات مزورة حول الهيكل المزعوم، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في «الأقصى» خلال الأيام المقبلة، ردا على دعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عيد الأنوار اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر، ويستمر 8 أيام.