القبض على تاجر مخدرات بـ«2 كيلو حشيش» في مصر الجديدة 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.