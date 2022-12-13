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القبض على تاجر مخدرات بـ«2 كيلو حشيش» في مصر الجديدة 

كتب:

محمد بركات
12:04 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه"  وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات