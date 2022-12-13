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القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من مواطن بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنه عقب إيداعه مبلغ مالى بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (3 أشخاص "غير معلومين لديه") يستقلون سيارة ملاكى قاموا على إثرها بإستيقافه والإستيلاء على حقيبة يده وبداخلها ( مبلغ مالى - هاتف محمول - مفتاح سيارة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهم البعض وإنفاق نصيبهم من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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