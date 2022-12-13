«الأرصاد»: أجواء الخريف مستمرة لمدة 8 أيام.. وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية على جميع المحافظات الجمهورية بجميع تغيراتها المناخية في هذا الفصل من العام لمدة 8 أيام مقبلة، وهما آخر أيام فصل الخريف، ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء جغرافيا يوم 21-12-2022.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

قالت الدكتور منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الخريف مستمرة حتى نهاية أيام الفصل، لذا سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار نهاية الأسبوع الجاري وحتى مطلع الأسبوع المقبل بقيم تتراوح بين 2-3 درجات على جميع مدن الجمهورية، نظرًا لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب البلاد مقابل كتل هوائية باردة قادمة من جنوب غرب أوروبا.

وذكرت أن الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة العظمى سيكون بشكل مؤقت، حيث يسود طقس خريفى معتدل خلال ساعات النهار، ومائلا للبرودة في أول ساعات المساء، وبارد في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة اليوم

وأشارت «غانم»، إلى أن الصور الصادرة من الأقمار الصناعية، توضح استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، وتمتد مع تقدم الوقت لمدن القناة «السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية وجنوب سيناء، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى»، نظرًا لتأثر البلاد اليوم بامتداد منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط.

وتوقعت منار غانم، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة غير مؤثرة على الحياة اليومية، كما يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية عدا جنوب البلاد.