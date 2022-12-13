القبض على لص بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من مواطني القاهرة

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة القسم) بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، لدى (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة – الكائنة بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (هاتف محمول "مجهول المصدر") بمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف إعترف بسرقته من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "الخطف".

بتطوير مناقشته ، إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ، وأقر بإرتكابه عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ، ضبط عدد ( 3 ) هواتف محمولة بمسكنه .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف ، وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.