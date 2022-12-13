القبض على تاجر مخدرات بحوزته «حشيش وتامول» في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 1000 قرص تامول مخدر – سلاح أبيض "مطواة" – مقص - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.