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القبض على تاجر مخدرات بحوزته «حشيش وتامول» في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 1000 قرص تامول مخدر – سلاح أبيض "مطواة" – مقص - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات