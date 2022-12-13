التعليم: بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 10 يونيو

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة 2023، 10 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن امتحانات المواد الأساسية في الثانوية العامة ستكون في الأسبوع الثاني من بداية مارثون الاختبارات، نافيا وجود نية لأن يتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بعد المواد الأساسية، أو وجود نية لتغيير موعد امتحانات الثانوية العامة.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد نهاية العام الدراسي 2022-2023، لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:-

- عقد امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني.. 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.. 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق.. 27 مايو 2023.

- عقد امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق.. 10 يونيو 2023.