شكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023.. 85% من الأسئلة «اختيار من متعدد»

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023، والأسئلة ودرجات كل سؤال في جميع المواد الأدبية والعلمية للثانوية العامة، مؤكداً أن الامتحان سيكون ورقياً بنظام الأوبن بوك، ويشمل 85% من الأسئلة «اختيار من متعدد» و15 % أسئلة مقالية قصيرة بحد أقصى حسب كل مادة.

شكل امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023

وقال وزير التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة سيستلمون ثلاث كراسات بالامتحان (واحدة للأسئلة وبابل شيت وأخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية)، بالإضافة إلى تسليم الطلاب كتيب مفاهيم.

وكشف عن زيادة عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة المخصص لها درجة واحدة، وباقي عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، مشيرا إلى أن المركز القومي للامتحانات أعد دليل الطالب بتوزيع الدرجات لأسئلة الاختيار من متعدد: (أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها 6، كما يشتمل الدليل على العدد الكلي للأسئلة والدرجة الكلية وزمن الاختبار لكل مادة).

وفيما يخص التصحيح، قال وزير التعليم، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري، لافتا إلى تصحيح الأسئلة المقالية بالمسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ للتأكد من ثبات ودقة التصحيح.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

- الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية : 4 أسئلة تمثل 15 % من مجموع الدرجات.

- أسئلة الاختيار من متعدد (85%).

- سؤال تعبير (6 درجات).

- 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة.

- تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية)

- الأسئلة المقالية: 2 سؤال مقالي، لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة.

- سؤال للتعبير ( 4 درجات)، ويكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة.

- نسبة أسئلة الاختيار من متعدد: 85٪؜ و15٪؜.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية: 50 درجة.

- عدد الأسئلة: 40.

- عدد أسئلة اختيار من متعدد: 37.

- عدد الأسئلة المقالية: 3.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 7.

- عدد الأسئلة بـ4 درجات: 1

اللغة الأجنبية الثانية

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85٪.

؜- نسبة الأسئلة المقالية: 15٪.

؜- زمن الامتحان: ساعتان.

- الدرجة الكلية: 40.

- عدد الأسئلة: 33.

- عدد الأسئلة اختيار من متعدد :28.

- عدد الأسئلة المقالية: 3.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة 32:28.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3.

- عدد الأسئلة بـ3 درجات: 2