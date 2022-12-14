تحذيرات «الأرصاد» من طقس الأيام المقبلة.. تقلبات جوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية التي تشهدها العديد من المناطق، محذرة المواطنين من هذه الظواهر والتقلبات الجوية.

ويسود خلال الأيام المقبلة، طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولى، ثم طقس معتدل غائم نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشمال وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومع دخول فترات الليل تشد معظم الأنحاء انخفاضا في درجات الحرارة لـ10 و12 درجة مئوية خلال فترات الليل المتأخرة، وأجواء الصباح الباكر أيضا.

ويشهد طقس الأيام المقبلة، حالة من نشاط الرياح واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتكون شبورة مائية وتتركز في ساعات الصباح الأولى وتتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري العظمى 22- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 21- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 28 – الصغرى 12

درجات الحرارة الخميس

القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 28 – الصغرى 12

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 28 – الصغرى 12

درجات الحرارة السبت

القاهرة والوجه البحري العظمى 23- الصغرى 13

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 26- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 27 – الصغرى 14

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 24- الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 14

جنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 24- الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 30 – الصغرى 12