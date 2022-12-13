إغلاق حضانتين للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين غير مرخصتين بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، سواء الحكومي أو الخاص، إلى جانب مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية والمرور الميداني، على المنشآت والأكاديميات، والمراكز الطبية، وبخاصة حضانات الأطفال، والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إغلاق حضانتين غير مرخصتين

وقاد نائب محافظ المنيا حملة مكبرة بمدينة المنيا، لمراجعة عدد من تراخيص الحضانات، بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة.

أسفرت الحملة عن إغلاق، حضانة مركز أمان، بشارع التنظيم والإدارة، وحضانة مركز الشروق للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، بعزبة الخشابة.

كما وجّه نائب محافظ المنيا بنقل حالتين بإحدى الحضانات إلى مستشفى مصر الحرة، والمنيا العام، لحاجتهم إلى رعاية خاصة.

فحص كافة المنشآت والأكاديميات والمراكز الطبية

وأكد نائب محافظ المنيا أنّ الجهاز التنفيذي بالمحافظة، يتابع موقف كافة المنشآت والأكاديميات والمراكز الطبية الخاصة، وبخاصة المخالف منها، مع التشديد على التأكد من موقف العاملين بها وحصولهم على الشهادات المعتمدة لممارسة المهنة، وكذلك كافة التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط الخاص بالمنشأة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.