تسليم 30 منزلا بعد إعادة إعمارها لأهالي «الفارسية» بالأقصر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع، احتفالية مؤسسة صناع الخير للتنمية واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقرية الفارسية مركز إسنا بالأقصر بعد إعادة إعمارها وتطويرها ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكدت الوزيرة أن ما تحقق على أرض الواقع من إعادة إعمار لـ30 منزلا بالقرية، وتشطيبها على أعلى مستوى وفرشها وتأثيثها، لتحقيق ظروف معيشية كريمة لأهل القرية من تهيئة منازلهم بالشكل الذي يليق بهم، وتوفير فرص عمل غير نمطية لهم وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتوفير خدمات أخرى متنوعة بشكل مجاني لكل المستفيدين من أهل القرية.

دعم 30 أسرة من الأكثر احتياجا

وأضافت الوزيرة أنه تم دعم 30 من الأسر الأكثر احتياجًا والقادرين على العمل ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية وتوفير 30 مركبًا صيد حديثة مزودة بموتور، كما جرى دعم عدد من الفتيات العرائس بالقرية من غير القادرات عبر دعمهن بأجهزة كهربائية في إتمام زفافهن، وكذلك افتتاح مركز لتحفيظ القران الكريم داخل القرية، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفق رؤية السيد الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة.

تفاصيل إصلاح المنازل

وأشار مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إلى أن أعمال إعادة اعمار وتنمية قرية الفارسية بمحافظة الأقصر شملت إعادة إعمار 30 منزل متهالك من منازل القرية، كما تضمنت أعمال إعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم وبناء الجدران والأسقف بالخرسانة وتنفيذ المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل بأثاث متكامل.

وتأتى أعمال تطوير قرية الفارسية تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعته صناع الخير للتنمية وآي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير قرية الفارسية بإسنا جنوب الأقصر، بقيمة اجمالية 5 ملايين جنيه.